Hamilton prepara CAOS en Ferrari antes de iniciar la temporada

A tan solo seis días de iniciar las pruebas de F1, Lewis Hamilton sigue sin contar con un nuevo ingeniero de carrera en Ferrari. Si esto no te alarma, deberías reconsiderarlo.

Cuando se anunció que Riccardo Adami dejaría su cargo, la pregunta inmediata fue quién ocuparía su puesto. (Spoiler: es muy probable que no se trate de Peter Bonnington).

A una semana del primer día de pruebas en Barcelona, Hamilton sigue sin tener un reemplazo. Es muy probable que esta situación se mantenga durante sus primeras vueltas en el SF-26.

Según informa el diario italiano Corriere della Sera, Bryan Bozzi, ingeniero de carrera de Charles Leclerc, atenderá a ambos pilotos de Ferrari durante las pruebas privadas. Una solución que, a ojos de muchos, sólo Ferrari podría plantear.

El hombre estrella de la Scuderia se enfrenta a un 2026 — año que se prevé como un gran reto y lleno de incógnitas — sin contar con un miembro fundamental de su entorno. Esta circunstancia no pinta a un equipo que, por decirlo de algún modo, tenga todo bajo control.

La gran cuestión es: ¿por qué anunció Ferrari la marcha de Adami si, de todas maneras, no disponían de un reemplazo?

El desastre con el ingeniero de carrera de Hamilton simboliza el caos

Sin un ingeniero asignado para las pruebas, la salida de Adami parece haber sido una decisión repentina, carente de los apoyos necesarios para Hamilton y sin un plan que garantizara una transición fluida.

Es vital evitar que Hamilton repita la situación vivida junto a Adami. Pero, ¿cómo puede forjarse ese vínculo crucial si en sus primeros tests ni siquiera cuenta con un ingeniero dedicado?

Cada aspecto de estas jornadas —desde el comportamiento de los neumáticos hasta la confiabilidad del coche— adquiere mayor relevancia bajo las nuevas regulaciones. Por ello, ¿por qué Ferrari ha optado por sembrar incertidumbre en un momento tan decisivo? La decisión resulta, cuanto menos, desconcertante.

La idea de «compartir» un ingeniero de carrera también resulta extraña. Se recalca constantemente que la relación entre el piloto y su ingeniero es el nexo esencial que une al que está en el cockpit con todo el equipo. No es sencillo encajar, como lo ha demostrado el propio Ferrari (incluso la relación entre Leclerc y Bozzi por radio evidencia cierta fricción).

¿Cómo podrá, entonces, Bozzi repartir su atención de forma efectiva entre ambos pilotos? Recordemos la vez en que Leclerc comentó, en tono de broma, “tengo el asiento lleno de agua”, a lo que Bozzi replicó “¡debe ser el agua!”. Hamilton rechaza este estilo de comunicación tan impreciso; necesita un ingeniero que le transmita claridad, datos concretos y, sobre todo, que se ponga de su lado para respaldarlo cuando tenga dudas.

Quizás esa no sea la intención de Ferrari en las pruebas de Barcelona. En lugar de disponer de dos campamentos separados para Hamilton y Leclerc, la idea podría ser unificar esfuerzos para entender el SF-26 desde una perspectiva colectiva de la escudería, dejando de lado los intereses individuales.

Sin embargo, si Bozzi termina dividiendo su atención entre ambos, quedarán evidentes dos cosas: los procesos internos de Ferrari siguen sin mejorar y su organización continúa siendo caótica. Y ese panorama no augura nada bueno para la temporada 2026.

