Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

F1 Colapinto Hoy: Confirman persecución; Lo enfrentan con Checo

Aloisio Hernández
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 22 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: SHOCK - Aseguran que la FIA va detrás del MOTOR Mercedes. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: Cadillac ROMPE EL SILENCIO sobre la TRAMPA de Alpine. ::: LEER MÁS

