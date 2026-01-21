Colapinto SORPRENDE al mundo de la F1 con Alpine en operación secreta

Franco Colapinto ha generado una agradable sorpresa de camino al inicio de la temporada 2026 en la Fórmula 1.

A pocos días de la revelación oficial del monoplaza de Alpine, el piloto argentino realizó una serie de pruebas en el Circuit de Barcelona Catalunya en un evento que no fue notificado al público.

Franco estuvo pilotando un auto de generaciones anteriores, conocido como TPC (Test of Previous Cars). La intención de esto es para que los pilotos puedan recuperar ritmo en la pista después del largo periodo sin actividad.

Esta aparición de Colapinto se hizo viral de inmediato en el circuito de Montmeló para sumar kilómetros y ajustar sensaciones de modo que se tenga una mejor integración a Alpine antes de la nueva temporada.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

