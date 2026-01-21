¡El nuevo equipo de F1 apuesta 2 MIL MILLONES en la F1!

Después de una larga espera, finalmente veremos a Audi formando parte de la parrilla de F1, marcando una de las subtramas más interesantes de la temporada 2026.

La cuenta atrás para ese gran momento alcanzará un hito crucial el martes 20 de enero, cuando el “nuevo” equipo celebre su presentación y revele su diseño en Berlín, Alemania.

Por primera vez en su historia, la firma alemana se adentrará en la F1. Con ello, rivales como Mercedes deberán estar más atentos mientras comparten territorio. ¿Será que esto animará incluso a los antiguos aliados de BMW a volver a la máxima categoría?

Pero centrémonos en Audi. ¿Cómo será su irrupción en la F1? ¿Qué figuras encabezarán su plantilla? ¿Cuánto han invertido y cuáles son sus desafíos? Son muchas las preguntas que se formulan.

¿Es Audi un equipo nuevo en la F1?

Sí y no. Si bien es la primera participación de Audi en la F1, el equipo en sí no es un recién llegado. La escudería que hoy compite bajo la bandera de Audi fue en otro tiempo Sauber – e, curiosamente, también pasó por manos de BMW – que ha disputado carreras desde los años 90, en la época de Ayrton Senna. Esta sólida base les permite arrancar ya con cimientos consolidados.

Además, Audi no se lanzó a ciegas. La compra de la escudería suiza se concretó a tiempo para la temporada 2025, lo que significa que decisiones estratégicas y nombramientos ya han estado en manos del fabricante durante aproximadamente un año.

¿Cuánto le ha costado a Audi dar el salto a la F1?

La inversión total que Audi destinará a su incursión en la F1 ronda los £2.000 millones. En primer lugar, la adquisición de Sauber hace 12 meses costó alrededor de £485 millones, a ello se sumaron aproximadamente £525 millones en el desarrollo del motor para convertirla en un auténtico equipo de fábrica. Además, existe un tope anual de gastos de $215 millones (unos £105 millones), que Audi deberá exprimir al máximo.

Si se suman también los costes operativos –incluidos contratos y bonificaciones para los pilotos– la cifra podría llegar a casi £260 millones por año. La apuesta de Audi no es a corto plazo; se prevé un compromiso de al menos cinco años, lo que podría hacer que la inversión total alcance los £2.000 millones en 2030. La ventaja es que, al heredar Sauber, se ahorran la cuota de entrada de un equipo nuevo, unos £150 millones.

¿Cuáles son los mayores activos de Audi?

El proyecto Audi F1 cuenta con una tremenda experiencia. Mattia Binotto, que dirigió Ferrari entre 2019 y 2022 y comenzó su carrera como ingeniero en 1995, encabeza oficialmente el "Audi F1 Project". Su labor ayudó a Ferrari a salir del bache vivido en 2020 y a recuperar la victoria.

Junto a él está Jonathan Wheatley, cuya carrera está repleta de éxitos. Inició en Benetton en 1991 y se quedó con el equipo cuando se transformó en Renault hasta 2005, logrando campeonatos junto a Michael Schumacher y Fernando Alonso. Luego, en Red Bull desde 2006 hasta 2024, fue pieza clave en la conquista de ocho títulos, incluidos los de Sebastian Vettel y Max Verstappen. Tras debutar como director en Sauber en 2025 y demostrar resultados positivos, Wheatley parece preparado para liderar la era Audi en 2026. El director técnico, James Key, también aporta una gran experiencia, habiendo trabajado con los actuales campeones, McLaren.

¿Quiénes son los pilotos de Audi F1?

Gabriel Bortoleto and Nico Hulkenberg will drive for Audi

Audi ha formado una pareja que combina juventud, experiencia y continuidad: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto encabezarán el equipo. Hulkenberg debutó en F1 con Williams en 2010 y cuenta con 250 carreras, demostrando que, a sus 38 años, sigue en la cima de su rendimiento. Cabe destacar que logró su primer podio con Sauber en el Gran Premio Británico de 2025, superándose incluso a Lewis Hamilton.

En la segunda fila se encuentra el prometedor piloto brasileño de 21 años, Gabriel Bortoleto, quien debutó en 2025 con Sauber y acumuló suficientes puntos para consolidarse en la parrilla.

¿Cómo rindió Sauber en 2025?

En 2024, Sauber cerró la temporada en el último lugar de la clasificación con apenas cuatro puntos, 13 menos que el siguiente equipo, Williams. Sin embargo, en 2025 la escudería logró mejorar ligeramente hasta terminar en la novena posición, sumando 70 puntos y quedándose a solo 19 puntos del séptimo clasificado, Aston Martin. La inercia positiva se hizo notar desde la llegada de Audi.

¿Qué podemos esperar de cara al 2026?

Audi no cuenta con el lujo de tener años para probarse como un equipo completamente nuevo, ya que la evolución de Sauber bajo una nueva imagen está en marcha. No se anticipan victorias ni podios inmediatos; pese a la destacada actuación de Hulkenberg en Silverstone el año pasado, una mejora respecto al noveno puesto sería un excelente comienzo. La verdadera contienda con Mercedes vendrá más adelante.

Por otro lado, Audi ha tenido que desarrollar una unidad de potencia totalmente nueva para reemplazar la antigua de Sauber. Este proyecto, aunque desafiante al compararlo con el ritmo de los equipos ya establecidos, ofrece un gran potencial para crecer y convertirse en una escudería de talla mundial en el futuro.

Nico Hulkenberg took an iconic podium in 2025

¿Por qué Audi se mete en la F1?

El momento para sumarse a la F1 nunca ha sido tan propicio. La existencia del tope salarial limita los despilfarros de antaño y hace que participar sea financieramente más accesible. Las nuevas regulaciones de 2026 obligan a todos los equipos a partir de cero en el diseño de sus coches, lo que crea un terreno de juego nivelado. Además, la F1 es una de las mejores vitrinas publicitarias para vender automóviles. Tal y como lo demostró Mercedes tras la llegada de Lewis Hamilton y la obtención del campeonato, asociar la marca a la velocidad y la excelencia mejora la percepción del público.

¿Sigue siendo una apuesta arriesgada para Audi en la F1?

Toyota was a textbook example of how to get F1 wrong

Sin duda, la apuesta conlleva riesgos. Audi cuenta con una sólida experiencia en el automovilismo, habiendo dominado las 24 Horas de Le Mans e incluso logrado un 1-2-3 en 2010. Sin embargo, hay numerosos ejemplos de grandes nombres que han entrado a la F1 y no han conseguido el éxito esperado. Toyota, por ejemplo, invirtió miles de millones a principios de los 2000, solo para terminar a mitad de tabla y abandonar el proyecto. Honda, tras destinar enormes sumas a McLaren desde 2015, no logró transformar a su escudería en un contendiente real, convirtiéndola en un equipo rezagado.

BMW tomó el control de Sauber en 2006, pero se retiró tras cuatro temporadas. Ford hizo una jugada similar al hacerse cargo de Stewart en 2000; a pesar de utilizar el nombre Jaguar, la situación solo empeoró hasta que Red Bull tomó el relevo. Aunque Mercedes demostró que una gestión acertada puede allanar el camino al éxito, la inversión por sí sola no garantiza resultados. Si Audi quiere triunfar, deberá invertir con inteligencia. Al fin y al cabo, ¿quién querría comprar un Audi si se ve advertido por frecuentes fallos en plena carrera?

