GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 20 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
F1 2026: HISTÓRICO - Así es el primer Audi F1 de la historia. ::: LEER MÁS
Kimi Antonelli Hoy: Mercedes hace MOVIMIENTOS por Max Verstappen. ::: LEER MÁS
Últimas Noticias
F1 Hoy
F1 Noticias Hoy: Estreno de Audi en F1; peligra Antonelli
- hace 29 minutos
Ferrari
CONFIRMADO: Ferrari hace CAMBIOS en su alineación de la F1
- Hoy 07:07
Audi
¡El nuevo equipo de F1 apuesta 2 MIL MILLONES en la F1!
- Hoy 06:01
Ferrari
Ferrari revela su CULPA en el mal 2025 de Hamilton en la F1
- Hoy 05:46
Mercedes
¡Descuidan a Antonelli! Mercedes DESPIDE a uno de sus favoritos para la nueva F1
- Hoy 05:37
Ferrari
Este será el NUEVO aliado de Hamilton para renacer en Ferrari
- Hoy 05:30
