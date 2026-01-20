HISTÓRICO: Así es el primer Audi F1 de la historia

El equipo de Fórmula 1 de Audi acaba de presentar su nuevo monoplaza que debutará en la temporada próxima, marcando su entrada en la era moderna de la élite del automovilismo.

El lanzamiento se realizó en directo desde Berlín y contó con la asistencia de importantes personalidades del mundo del motor. Tras completar la transición desde Sauber, Audi compite este año bajo su propia bandera.

El Audi R26 llega a la parrilla de salida con un dúo de pilotos que reúne experiencia y juventud: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto serán los encargados de pilotar este ambicioso proyecto.

Audi ha apostado por un diseño que evoca su imagen clásica. El monoplaza luce el característico plateado de la marca, complementado con acentos en negro y detalles en naranja. La parte delantera se destaca por su predominante tono plateado con sutiles matices negros, mientras que en la zona trasera se integra también un toque de rojo.

¿Cuándo son los test de pretemporada de la F1 2026?

GPFans te presenta todo lo que debes saber de los test de pretemporada del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 con Franco Colapinto, Sergio Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Puede parecer que han pasado apenas cinco minutos desde que Lando Norris se coronó en Abu Dhabi, pero el actual campeón, Max Verstappen, junto a Lewis Hamilton y el resto de la plantilla, volverán a la pista en las pruebas de la F1 2026 este enero.

Con los lanzamientos de los nuevos monoplazas ya en marcha, la temporada comienza temprano gracias a las nuevas normativas que han cambiado el concepto de los coches, desde dimensiones reducidas hasta mayor potencia eléctrica.

Debido a estas modificaciones, se han programado tres sesiones de prueba distribuidas entre enero y febrero. La primera se desarrollará a puerta cerrada en el Circuito de Barcelona-Cataluña, seguida de dos jornadas en Bahréin el mes siguiente. Aunque ya se han mostrado los diseños de los equipos, la versión 2026 de los vehículos se finalizará al cierre de la pretemporada.

A continuación, te contamos las fechas, ubicaciones y todos los detalles claves de cada una de las pruebas previas a la temporada 2026.

¿Cuándo empieza la pretemporada de la F12026?

Cada equipo dispondrá de hasta tres días en el Circuito de Barcelona-Cataluña. La primera sesión se celebrará desde el lunes 26 de enero hasta el viernes 30. Esta prueba se realizará sin transmisión en directo y sin acceso para la prensa, ya que los equipos han solicitado privacidad para poder abordar cualquier imprevisto sin la presión mediática.

Solo un reducido grupo de la F1 tendrá acceso para realizar entrevistas selectas a pilotos y miembros de los equipos. Además, no se publicarán datos de tiempos, puesto que los equipos organizan libremente el calendario de trabajo, sin la intervención directa de la F1 o la FIA.

La segunda ronda de pruebas en el Circuito Internacional de Bahréin tendrá lugar del miércoles 18 al viernes 20 de febrero. Al igual que en la primera sesión, las actividades se desarrollarán de 10:00 a 19:00 hora local (AST), divididas en sesiones matutina y vespertina; para los espectadores del Reino Unido, el horario será de 7:00 a 16:00 (GMT).

La primera prueba en Bahréin se realizará del miércoles 11 al viernes 13 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin. Durante cada uno de estos tres días, las actividades se desarrollarán en dos bloques: uno en la mañana y otro en la tarde, de 10:00 a 19:00 hora local (AST).

Afortunadamente, se publicarán los mejores momentos en el canal oficial de YouTube de la F1. Durante estas pruebas, los 11 equipos ensayarán los nuevos neumáticos Pirelli 2026, explorarán las configuraciones X-Mode y Z-Mode en los alerones delantero y trasero, y se adaptarán al renovado concepto de los coches.

Entre las novedades técnicas, destaca el uso del flow-vis paint, un fluido fluorescente que ayuda a los ingenieros a analizar el flujo de aire sobre superficies aero, así como el regreso de los aero rakes, esos dispositivos ligeros que mediante sensores miden la presión, la temperatura y cómo se comporta el flujo del aire sobre diferentes áreas del monoplaza.

