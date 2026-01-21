¿Peligra Kimi Antonelli? Mercedes hace MOVIMIENTOS por Max Verstappen

Algunos creen que Kimi Antonelli podría estar en peligro luego de que se informó que Mercedes estaría realizando movimientos por Max Verstappen.

El equipo alemán está intentando posponer el inicio de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), que se disputará el 14 de marzo, para asegurar la participación de Max Verstappen, según informa Motorsport-Total.

La carrera inaugural de esta serie de resistencia en Alemania coincide con el fin de semana del Gran Premio en China, lo que pone en riesgo la presencia del piloto neerlandés en la emblemática prueba de 24 horas.

Con su reciente cambio a Mercedes, Verstappen.com Racing confía en ver a Verstappen competir en la exigente carrera de 24 horas. Para lograrlo, es imprescindible que el piloto participe en la apertura del campeonato en marzo.

Se comenta incluso que Red Bull Racing ya habría dado su aprobación para que el holandés se sume a esta histórica competición. Como condición indispensable, Verstappen debe estar presente en el arranque de la temporada, lo que se solapa con el fin de semana de carreras en China.

Por ello, el director de Mercedes-Benz, Ola Källenius, junto con el jefe de deportes motorizados, Toto Wolff, habrían presentado una solicitud de aplazamiento a la organización. Mike Jager, responsable de la serie, confirmó que la petición ha sido recibida, aunque precisó que todavía no se ha tomado ninguna decisión.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

