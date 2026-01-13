Exigen el RETIRO adelantado de Hamilton de la F1

Lewis Hamilton decidió continuar en la F1 tras su aplastante derrota en el Gran Premio de Abu Dabi 2021, decisión que ha sido analizada por un exdirectivo de McLaren.

Matt Bishop, quien fuera director de comunicaciones de McLaren entre 2008 y 2017 durante el año en que Hamilton ganó su primer título mundial, ha elogiado a lo largo de los años la carrera del británico, tanto dentro como fuera de la pista.

Sin embargo, mirando hacia la temporada 2026 y en ocasión del 41 cumpleaños del campeón, Bishop confesó en una columna para Motor Sport Magazine que hubiese deseado que Hamilton se retirara tras Abu Dabi 2021.

Hamilton perdió su octavo campeonato mundial en la última vuelta. La aparición tardía del coche de seguridad permitió que Max Verstappen entrara a pits, cambiara neumáticos y adelantara al británico para conseguir su primer título.

Aunque Bishop se mostró impresionado con la reacción de Hamilton tras la desventura, también expresó su deseo de que el piloto se hubiera retirado en ese preciso instante. En sus palabras, "a veces, debido a lo ocurrido desde entonces —ya que en 2022, 2023, 2024 y 2025 rara vez contó con un coche realmente competitivo— me encuentro deseando que, al salir de su autoimpuesta reclusión (algo que, en mi versión de los hechos, debió suceder el 7 de enero de 2022, en su 37 cumpleaños), hubiera tomado otro camino."

"Quizás, de manera algo egoísta, hubiera sido ideal que emulara a uno de sus mejores compañeros de equipo, Nico Rosberg, quien se retiró en la cima de su carrera tras ganar el campeonato mundial de pilotos en 2016. Rosberg había alcanzado su meta definitiva y entendía que el coste de continuar podía superar las recompensas. Para Lewis, Abu Dabi 2021 hubiese representado ese punto crucial. No porque allí ganara el campeonato —para nada, ya sabemos que le fue arrebatado—, sino porque, en la pista, se lo había ganado por su mérito, rendimiento y espíritu."

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Debería Hamilton haberse retirado tras Abu Dabi 2021?

Con la perspectiva del tiempo resulta fácil decir que Hamilton debió colgar los guantes, especialmente tras una desastrosa primera temporada con Ferrari. Sin embargo, si la temporada 2026 resulta igual de complicada, el siete veces campeón podría poner en riesgo aún más su legado.

Bishop continuó: "Si se hubiera retirado, su trayectoria en la F1 habría quedado impecable, de forma casi devastadora. Habría preservado su dignidad, su legado sería inquebrantable y, de manera moral —aunque no oficial—, su octavo campeonato mundial de pilotos estaría asegurado."

"De haberse retirado, la historia —y, fundamentalmente, los dirigentes de la F1— se habrían visto obligados a enfrentar la injusticia en lugar de pasar página. Además, Lewis, liberado de la vorágine de la F1, habría podido canalizar su formidable inteligencia, influencia y energía hacia las causas que verdaderamente le importan."

Bishop concluyó su columna expresando la esperanza de ver a Hamilton recuperar su forma ganadora: "Sinceramente, espero que el Ferrari de 2026 esté a la altura de su talento, ambición y legado. No hay nada que desee más que verlo triunfar en las pistas vistiendo el icónico rosso corsa, y que añada un broche de oro a su ya incomparable carrera, con un arranque final que haga sonreír de oreja a oreja a Enzo Ferrari en ese paddock celestial que ahora habita. Pero en la F1, la esperanza es una moneda frágil, y el realismo nos obliga a reconocer las dudas y preocupaciones sobre Hamilton que se respiran en paddocks, boxes, salas de prensa y gradas. En definitiva, es posible que ya no sea tan vertiginosamente rápido como en sus mejores días."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!