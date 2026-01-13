¿Antonelli al protagonismo? Russell revela el motivo para aceptar un puesto LEJOS de Mercedes

George Russell, ha compartido una razón muy personal que lo impulsa a asumir un cargo extra fuera del equipo, lo cual podría permitir que Andrea Kimi Antonelli se convierta en la estrella de Mercedes. Su implicación trasciende la pista, marcando la diferencia en la voz de los pilotos.

Russell forma parte de la dirección de la Asociación de Pilotos de Gran Premio (GPDA), un puesto que anteriormente ocuparon figuras como Michael Schumacher, David Coulthard y Rubens Barrichello. Este cargo actúa como puente entre los pilotos, la FIA y la Formula One Management.

En noviembre, varios pilotos firmaron un comunicado conjunto dirigido al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, exigiendo mayor transparencia y un trato maduro respecto a las sanciones por maldecir. Este es un claro ejemplo del papel activo que la GPDA desempeña en el deporte.

La historia de la GPDA está también marcada por su labor en la seguridad. Tras las trágicas muertes de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger en el Gran Premio de San Marino de 1994, la asociación impulsó medidas como reducir la velocidad en zonas peligrosas y mejorar la tecnología de seguridad, logrando avances significativos. Más tarde, tras el fallecimiento de Jules Bianchi en 2014, se promovieron reformas adicionales, entre ellas la incorporación del dispositivo de protección "halo" en la cabina.

Russell explicó: "No hay razón para que los coches no sean lo más seguros posible sin dejar de ser espectaculares en carrera. La clave está en combinar una competición vibrante, maniobras de adelantamiento emocionantes y destinos glamorosos que apasionan a los aficionados".

Añadió que, aunque el público apenas nota pequeñas variaciones en la seguridad, para él es muy personal haber perdido amigos en accidentes o ver a otros sufrir lesiones graves. "Si uno de mis amigos aún estuviera aquí gracias a pequeños cambios, trabajaré para evitar que esto se repita", afirmó con firme convicción.

La historia de la GPDA

La asociación se fundó en 1961 y, en su formato actual, Russell colabora junto a Carlos Sainz en la dirección, mientras que el ex piloto Alexander Wurz preside.

Su actividad principal se desarrolló entre 1961 y 1982, cuando una huelga de pilotos obligó a la FIA a abandonar nuevas reglas que pretendían darle mayor poder para retirar las licencias supremo, lo que había derivado en sanciones y multas para los pilotos.

Posteriormente, la GPDA fue sustituida por la Asociación de Pilotos Profesionales (PRDA) hasta que se reformó en 1994 tras el trágico GP de San Marino. Fue en ese momento cuando Senna propuso reorganizarla poco antes de su fatal accidente en Imola.

Tras ese fin de semana, Niki Lauda, Christian Fittipaldi, Michael Schumacher y Gerhard Berger, con el valioso apoyo de Martin Brundle, reestablecieron la GPDA.

