Colapinto at Alpine

Colapinto Noticias Hoy: Revela ventajas para 2026; Gasly, a temblar

Aloisio Hernández
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 13 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: SHOCK- Revela que tendrá VENTAJA sobre los campeones en 2026. ::: LEER MÁS

Alpine pone a Colapinto más FUERTE que nunca; Gasly, a temblar. ::: LEER MÁS

Las palabras de Alpine sobre Colapinto que ILUSIONAN a toda Argentina. ::: LEER MÁS

