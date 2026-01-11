close global

Verstappen, Alonso and Hamilton edited in front of a Singapore flag background

F1 Noticias Hoy: Aston, en charlas con fichaje; Peligra el futuro de Alonso

F1 Noticias Hoy: Aston, en charlas con fichaje; Peligra el futuro de Alonso

Aloisio Hernández
Verstappen, Alonso and Hamilton edited in front of a Singapore flag background

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 10 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: BOMBAZO - Peligra su FUTURO por culpa de Max Verstappen. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: CONFIRMADO - Aston Martin, en CHARLAS con NUEVO FICHAJE. ::: LEER MÁS

Colapinto Noticias Hoy: Lo último de Horner; Consecuencias en Alpine; Pésimas noticias
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: Lo último de Horner; Consecuencias en Alpine; Pésimas noticias

  • hace 41 minutos
ESCÁNDALO: ¡Regresan los ATAQUES desde Europa a Checo Pérez!
Red Bull

ESCÁNDALO: ¡Regresan los ATAQUES desde Europa a Checo Pérez!

  • 1 hour ago
URGENTE: Kimi Antonelli podría quedarse SIN JEFE en Mercedes
Mercedes

URGENTE: Kimi Antonelli podría quedarse SIN JEFE en Mercedes

  • 1 hour ago
¿Kimi Antonelli para campeón? Mercedes toma VENTAJA sobre Red Bull
Mercedes

¿Kimi Antonelli para campeón? Mercedes toma VENTAJA sobre Red Bull

  • 1 hour ago
ATENCIÓN: George Russell EXPONE a Lewis Hamilton
Mercedes

ATENCIÓN: George Russell EXPONE a Lewis Hamilton

  • 2 hours ago
Franco Colapinto recibe PÉSIMAS noticias de Checo Pérez y Cadillac
Alpine

Franco Colapinto recibe PÉSIMAS noticias de Checo Pérez y Cadillac

  • 2 hours ago
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso

  • 24 diciembre
 ¡Alonso REGRESA a Ferrari!
2.500+ views

¡Alonso REGRESA a Ferrari!

  • 5 enero

Clasificación F1

