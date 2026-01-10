Han confirmado las charlas de Aston Martin con un nuevo fichaje que le daría un enorme impulso a Fernando Alonso.

Otro equipo de Fórmula 1 estaría valorando el regreso de Christian Horner, pero ahora con un giro sorprendente. Inicialmente se le relacionó con Alpine y con la compra del 24% del equipo.

La cadena alemana Sport1 ha revelado recientemente que Horner podría invertir no solo en Alpine, sino también en Aston Martin. Se indica que Horner, respaldado por inversores estadounidenses, mantiene conversaciones para convertirse en accionista del equipo propiedad de Lawrence Stroll.

La historia da un giro adicional, ya que esos inversores resultan ser OC, que pretende vender su participación del 24% en Alpine a Horner, citando el bajo rendimiento del equipo de Enstone como uno de los motivos.

Se informa, además, que Horner invertiría en Aston Martin junto a esta firma estadounidense, aunque tendría que esperar hasta septiembre de 2026 para que se concretara la venta de la participación.

Si Horner regresa a la F1 con Aston Martin, se reunirá con su antiguo compañero de Red Bull, Adrian Newey, en una nueva etapa dos años después de la notable salida del legendario diseñador.

Relacionado: ATENCIÓN Alonso: Destapan DESPIDOS BRUTALES dentro de Aston Martin

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!