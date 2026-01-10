La HUMILLACIÓN de Checo Pérez a Red Bull que les costó MILES

Sergio Pérez confesó un humillante movimiento para Red Bull Racing que les terminó costando miles.

El mexicano ha revelado que, en una ocasión, envió la factura de una costosa sesión con un psicólogo a su antiguo jefe de Fórmula 1. La cuenta ascendió a cerca de 7.500 dólares.

Durante su participación en "The Cracks Podcast con Oso Trava", el piloto mexicano fue cuestionado sobre si alguna vez había acudido a un psicólogo para cuidar su salud mental.

Pérez explicó: "Sí... En mis primeros días en Red Bull, cuando los resultados no llegaban, me di cuenta de que era necesario recurrir a un psicólogo. Siempre abrí mi mente por completo y, aunque a veces no tenía tiempo para una sesión completa, intentaba encontrar un momento para conversar".

Añadió que, en una ocasión, llegó a la fábrica de Red Bull y le dijeron: "Tienes una factura de 6.000 libras por parte del psicólogo". Su respuesta fue sencilla y contundente: "Dile que se la envíe a Helmut, él se encargará de pagarla". Aquella consulta única le supuso un coste de 6.000 libras (aproximadamente 7.500 dólares).

Relacionado: NADIE puede creer el SECRETO que destapó Checo Pérez

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!