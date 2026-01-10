NADIE puede creer el SECRETO que destapó Checo Pérez

Sergio Pérez sacó a la luz un penoso secreto de su carrera en la Fórmula 1 que pocos pueden creer.

Durante la grabación de un episodio de Hot Ones Versus junto a su nuevo compañero Valtteri Bottas Pérez admitió que, en al menos una ocasión, se orinó en el coche.

"Sí, es cierto. Pero ocurrió antes de la carrera, no durante. Fue justo después del himno nacional y no hubo tiempo. Además, fue antes de que mis mecánicos me aseguraran en el asiento, por lo que resultó bastante incómodo", explicó.

Varios pilotos han comentado haber pasado situaciones similares, aunque en su mayoría han ocurrido en fases avanzadas de la carrera, sobre todo cuando se activa el coche de seguridad, como le sucedió a Lewis Hamilton en Singapur hace algunos años.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

