close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen and Fernando Alonso stand next to Lewis Hamilton

F1 Noticias Hoy: Alonso y las edades de los pilotos en 2026; Despidos en Aston Martin

F1 Noticias Hoy: Alonso y las edades de los pilotos en 2026; Despidos en Aston Martin

Aloisio Hernández
Max Verstappen and Fernando Alonso stand next to Lewis Hamilton

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 09 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: ¿Cuántos años tendrá el piloto de Aston Martin en 2026? ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: Destapan DESPIDOS BRUTALES dentro de Aston Martin. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1992 votos

Relacionado

Fórmula 1 Fernando Alonso

Últimas Noticias

La HUMILLACIÓN de Checo Pérez a Red Bull que les costó MILES
Red Bull

La HUMILLACIÓN de Checo Pérez a Red Bull que les costó MILES

  • hace 1 minuto
¿Cuánto dinero ganó Franco Colapinto en la F1 2025?
Alpine

¿Cuánto dinero ganó Franco Colapinto en la F1 2025?

  • hace 14 minutos
NADIE puede creer el SECRETO que destapó Checo Pérez
Cadillac

NADIE puede creer el SECRETO que destapó Checo Pérez

  • hace 28 minutos
F1 Noticias Hoy: Alonso y las edades de los pilotos en 2026; Despidos en Aston Martin
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Alonso y las edades de los pilotos en 2026; Despidos en Aston Martin

  • 1 hour ago
ATENCIÓN Alonso: Destapan DESPIDOS BRUTALES dentro de Aston Martin
Aston Martin

ATENCIÓN Alonso: Destapan DESPIDOS BRUTALES dentro de Aston Martin

  • 2 hours ago
Lewis Hamilton podría ser ARRUINADO por el MISMO ENEMIGO que Checo Pérez
Red Bull

Lewis Hamilton podría ser ARRUINADO por el MISMO ENEMIGO que Checo Pérez

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso

  • 24 diciembre
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 ¡Alonso REGRESA a Ferrari!
2.500+ views

¡Alonso REGRESA a Ferrari!

  • 5 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x