Fernando Alonso se ha metido en los planes de Franco Colapinto y Alpine previo al comienzo de la próxima temporada.

De acuerdo con información de F1-Insider, la escudería del bicampeón del mundo podría robarse un fichaje que parecía encaminado para el equipo del corredor sudamericano.

"Esto fue lo que se reportó: Horner no solo está negociando con Alpine. Según la información de F1-Insider.com, también hay conversaciones en curso con Aston Martin.

"Horner, con el apoyo de inversores estadounidenses, se convertiría en accionista del tradicional fabricante británico, dirigido por el multimillonario Lawrence Stroll. Según informaciones procedentes de círculos de la Fórmula 1, Horner adquiriría las acciones de Otro Capital en un acuerdo con Alpine, mientras que invertiría en Aston Martin junto con la empresa estadounidense.

"Una cosa está clara: el británico ya no quiere ser solo un empleado en el futuro, sino copropietario, siguiendo el ejemplo de Toto Wolff en Mercedes", dieron a conocer en las últimas horas.

Relacionado: Fernando Alonso recibe TERRIBLE NOTICIA de Mercedes para 2026

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!