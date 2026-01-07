Checo Noticias Hoy: La humillación a Ferrari; Revela secreto del test

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 06 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: Recuerda el momento en que HUMILLÓ a Ferrari. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: La pasión fuera de las pistas que caracterizó su año sabático. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ATENCIÓN - ¡Destapa SECRETO de su test con Ferrari! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!