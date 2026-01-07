close global

Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Mexico, Mexican Grand Prix, 2024

Checo Noticias Hoy: La humillación a Ferrari; Revela secreto del test

Checo Noticias Hoy: La humillación a Ferrari; Revela secreto del test

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Mexico, Mexican Grand Prix, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 06 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: Recuerda el momento en que HUMILLÓ a Ferrari. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: La pasión fuera de las pistas que caracterizó su año sabático. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ATENCIÓN - ¡Destapa SECRETO de su test con Ferrari! ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1852 votos

Sergio Pérez

