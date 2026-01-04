¿Antonelli tiene al compañero MÁS INCOMPRENDIDO de la F1?

Cada piloto de Fórmula 1 tiene una personalidad bien definida en la parrilla, pero Andrea KImi Antonelli tendría al compañero más complicado de descifrar en Mercedes.

Para Lewis Hamilton se trata de la estrella deslumbrante del A-list; Fernando Alonso, el tío fresco y enigmático que aparece cada diez años a bordo de un deportivo exclusivo; y George Russell, que encarna la élite de la sociedad inglesa.

Sea amado u odiado, Russell ha demostrado en las últimas temporadas ser uno de los conductores más talentosos del pelotón y uno de los pocos capaces de hacer sentir incómodo a Max Verstappen.

Fuera de la pista, el británico destaca por su vestuario en tonos neutros, un estilo de vida reservado y una actitud que podría hacer pensar en una formación aristocrática, pese a no haber asistido a Eton (en realidad, estudió en una escuela de gramática y fue educado en casa).

En el ambiente del paddock, Russell no duda en expresar su opinión, como lo evidenció durante su polémico enfrentamiento con Verstappen al cierre de la temporada 2024.

Según Ted Kravitz, de Sky Sports F1, en su libro Notes from the Pit Lane, su dura crítica a Verstappen en Abu Dhabi –donde lo calificó de “matón”– fue una jugada premeditada en represalia por las “tácticas hirientes” del piloto neerlandés.

Asimismo, Verstappen tildó a Russell de “dos caras” durante aquella intensa disputa.

Con un Russell siempre cortés ante las cámaras, pero muy distinto en la pista, no es de extrañar que genere opiniones encontradas. Al fin y al cabo, las apariencias pueden engañar y conviene conocer el trasfondo antes de emitir un juicio. ¿Será, entonces, que Russell es el personaje más incomprendido de la parrilla?

Relacionado: INDIGNANTE: ¡La F1 comete una GROSERIA CONTRA Franco Colapinto!

Los orígenes de Russell

El año pasado, escribiendo para The Player’s Tribune, Russell ofreció un relato sincero sobre su infancia, lo que ayuda a entender la mentalidad tan combativa que lo impulsa en la pista.

La estrella de Mercedes recordó aquella niñez, que algunos podrían calificar de fría, marcada por un padre que no paraba de insistir en que sus tiempos nunca eran lo suficientemente buenos.

Los días en los que las carreras no salían como esperaba se tradujeron en largos trayectos de regreso a casa en tenso silencio; momentos en los que alababa haber sentido “ira y ansiedad” tras un día fallido en la pista.

A pesar de esa exigencia, Russell manifiesta un profundo respeto por el hombre que invirtió tiempo, dinero y esfuerzo para hacer posible su carrera en la Fórmula 1, dejando claro que, aunque la familia llevaba una buena vida, “no eran lo suficientemente adinerados como para asegurarme una carrera en el automovilismo.”

Recordando su relación con su padre, el piloto confiesa: “¿Habría deseado crecer con un ambiente de mimos y palabras alentadoras, sabiendo ahora que la dureza me preparó para la vida? No, mi padre no me colmó de cuidados tradicionales... Pero siempre sacó cada céntimo que tenía a mano. Llegó incluso a vender su negocio para financiar mi pasión por las carreras, sacrificando algo aún más valioso: su tiempo. Cada segundo despierto lo entregó a mi sueño, y eso para mí no tiene precio.”

Esta obsesión por la velocidad marcó todas sus entrevistas en 2025. Cuando surgieron dudas sobre su futuro en Mercedes, su filosofía fue clara: “solo tengo que seguir obteniendo buenos resultados y el resto se resolverá solo.” Algunos podrían ver en esa actitud una señal de frialdad o incluso de arrogancia, pero al saber que fue esa misma fe la que lo impulsó a escalar en el competitivo mundo de las categorías menores de la F1, resulta comprensible la convicción de Russell.

En sus propias palabras, atribuye esa mentalidad a la raíz de que muchos malinterpreten su personalidad: “Creo que por eso a veces se me entiende mal. Estoy tan concentrado en ser rápido que el resto es solo ruido. Mi único objetivo es rendir al máximo. Quiero ganar un campeonato mundial de F1. Y cuando lo logre, sé que querré ganar otro, y otro más… Lo aprendí al estar cerca de grandes como Lewis Hamilton y Toto Wolff. Observo a los mejores, no solo de mi deporte, sino de todos, y me pregunto: ¿cómo puedo llegar a ser así?”

No todas las personalidades en la parrilla logran encantar a todos los seguidores –basta con echar un vistazo a las conversaciones en Twitter–, y para algunos, George Russell siempre dejará un sabor agridulce. Probablemente, seguirá desafiando a Verstappen en la pista. Tras una temporada 2025 en la que McLaren, por así decirlo, se vio superado por el neerlandés, un carácter como el de Russell es sin duda una inyección fresca en la competencia.

Su feroz determinación, combinada con jugadas mentales y un inquebrantable deseo de velocidad, constituye la fórmula perfecta para contrarrestar a un Verstappen en plena forma. ¿Te imaginas ese enfrentamiento en un coche igualmente competitivo, y además, en el mismo equipo? ¡Toto Wolff, fichadlos a ambos sin pensarlo dos veces!

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!