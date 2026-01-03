close global

franco colapinto, alpine, 2025

Colapinto Noticias Hoy: Aclaran secreto; Polémica en Argentina; Provoca cambios en Alpine

Colapinto Noticias Hoy: Aclaran secreto; Polémica en Argentina; Provoca cambios en Alpine

Aloisio Hernández
franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este viernes 2 de enero de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: REVELADO - ¿Por qué lo pesan tras cada carrera de F1? ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ESCÁNDALO - El piloto enfrenta una nueva POLÉMICA en Argentina. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ¡Provoca CAMBIOS en la alineación de Alpine! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

