Te revelamos cuál es el verdadero motivo detrás de que Franco Colapinto y los pilotos de Fórmula 1 son pesados luego de cada sesión y carrera.

Cada miligramo cuenta en la F1. Esto se refleja en el uso cada vez mayor de partes de fibra de carbono sin recubrir en los monoplazas, lo que reduce el peso total.

Hasta 2019, los pilotos se beneficiaban si eran más livianos, ya que no existía un peso mínimo obligatorio para ellos, lo que favorecía a quienes eran físicamente más pequeños.

Todo cambió en 2019 con la introducción de un peso mínimo de 80 kilos, que incluye el equipo de seguridad: casco, dispositivo HANS, traje, guantes y zapatos. Puesto que este mínimo supera el peso natural de la mayoría de los pilotos, se añade lastre en la cabina.

Esta medida evita que el lastre se ubique en otras partes del coche para ganar ventaja táctica. El peso del piloto se suma al del monoplaza para asegurarse de cumplir con el requerimiento combinado.

La revisión de peso que realiza la FIA al final de cada sesión es, en esencia, una comprobación del cumplimiento de las normas, similar a la verificación del peso del coche. Además, los pilotos reciben un comprobante en papel como prueba.

Otra razón para pesar al piloto tras la carrera es el beneficio personal que esto conlleva. El control ayuda a determinar cuánto peso se ha perdido durante la competencia, ofreciendo datos clave sobre la deshidratación.

Con esta información, los equipos y fisioterapeutas pueden planificar la recuperación del piloto para que esté en óptimas condiciones para la siguiente carrera. En promedio, se pierden entre 2 y 3 kilos, aunque en circuitos con temperaturas extremas, como en Singapur, la pérdida puede ser aún mayor.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

