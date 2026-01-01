¿Quién es la novia de Franco Colapinto?

En GPFans hemos reunido a todas las parejas de los pilotos de Fórmula 1, incluyendo a Franco Colapinto.

Max Verstappen se impuso en titulares el año pasado, ya que en mayo de 2025 él y su pareja Kelly Piquet dieron la bienvenida a su hija Lily. Sin embargo, no son la única pareja en la parrilla.

Franco Colapinto, por su parte, se encuentra soltero tras su relación con Ogilvy. Lando Norris estuvo soltero desde las vacaciones de verano de 2024, tras romper con la actriz y modelo portuguesa Margarida Corceiro.

Related image

Oscar Piastri mantiene una relación con Lily Zneimer, a quien conoce desde la secundaria. Ella estudia ingeniería en una universidad en Gran Bretaña. Kimi Antonelli concluyó su temporada de debut en la Fórmula 1 con Mercedes. Aunque inicialmente se desconocía su estado sentimental, en 2023 conoció a su actual novia, Eliska Babickova, piloto checa del mundo de los karts.

Related image

Por su parte, George Russell ya está comprometido desde 2020 con Carmen Montero Mundt, quien cursó estudios de negocios en la Universidad de Westminster y actualmente trabaja en gestión y finanzas.

Related image

Lewis Hamilton tuvo una relación de ocho años con la famosa cantante de The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, hasta que se separaron en 2015. Desde entonces, ha permanecido soltero.

Charles Leclerc se señala en una relación con Alexandra Saint Mleux desde 2023 y, en noviembre pasado, se comprometieron. Además de ser influencer en Instagram y TikTok, se comenta que cursa estudios de historia del arte en París.

Related image

Alexander Albon ha estado junto a la atleta profesional 'Lily' He Muni desde 2019. El piloto de Williams comparte su vida con He Muni, quien compite en el LPGA Tour de la Ladies Professional Golf Association en China.

Related image

Carlos Sainz mantuvo durante seis años, entre 2017 y 2023, una relación con la periodista, modelo e influencer Isa Hernáez. El piloto, que logró dos podios con Williams la temporada pasada, ahora ha encontrado el amor en la modelo escocesa Rebecca Donaldson.

Related image

Liam Lawson ha permanecido en el equipo Racing Bulls, filial de Red Bull, para 2026. Aunque es oriundo de Nueva Zelanda, su novia es una estadounidense recién graduada en la Universidad Estatal de Arizona. Hannah St. John y Lawson están juntos desde 2022. Por otro lado, el novato Arvid Lindblad aparentemente se encuentra soltero.

Related image

Fernando Alonso estuvo casado con la cantante de El Sueño de Morfeo, Raquel del Rosario, entre 2006 y 2011. En 2015 y 2016 se comprometió con la presentadora española Lara Álvarez, antes de iniciar una relación con la modelo italiana Linda Morselli. A inicios de 2023 salía con la presentadora austriaca Andrea Schlager, pero actualmente convive con la periodista española Melissa Jiménez.

El compañero de equipo de Aston Martin, Lance Stroll, se puso en pareja en diciembre de 2023 con la modelo canadiense Marilou Bélanger.

Ollie Bearman fue uno de los muchos novatos de 2025. Se rumoraba que tuvo una relación con Estelle Ogilvy, pero según se comenta, ella volvió con Franco Colapinto, piloto de Alpine con quien salió antes de conocer a Bearman. Ahora, Bearman está saliendo con Alicia Torriani; ambos fueron vistos conmovidos después del resultado P4 en Ciudad de México.

Esteban Ocon continuará un año más en Haas. El francés está junto a Flavy Barla desde 2023. Un año antes de iniciar su relación, ella fue coronada como Miss Côte d'Azur.

Related image

Nico Hülkenberg, quien consiguió su primer podio la temporada pasada, es uno de los dos pilotos de la F1 de 2026 que está casado. Está unido a Eglė Ruškytė, una diseñadora de moda lituana, con quien lleva juntos desde 2015. La pareja tiene una hija, nacida en 2021.

Gabriel Bortoleto seguirá siendo compañero de equipo de Hülkenberg en el escuadrón que pasará de Kick Sauber a Audi. Desde 2020, el piloto está en una relación con Isabella Bernardini, una estudiante de informática.

Pierre Gasly ha estado junto a Francisca Cerqueira Gomes durante más de tres años. La modelo portuguesa, también conocida como "Kika", es hija de Gonçalo Gomes, un ex piloto que compitió en Fórmula 3, FIA GT y las 24 Horas de Le Mans, y que participa cada año en la famosa carrera de seis horas para autos clásicos en Spa-Francorchamps.

Related image

Valtteri Bottas y Sergio Pérez regresan a la Fórmula 1 tras firmar con Cadillac. Bottas estuvo casado con la nadadora olímpica Emilia Pikkarainen de 2016 a 2019 y, desde principios de 2020, mantiene una relación con Tiffany Cromwell, ciclista profesional australiana. Pérez, por su parte, está casado desde 2018 con Carola Martínez Galindo, y juntos tienen cuatro hijos.

Related image

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

