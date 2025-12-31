ATENCIÓN: Franco Colapinto deberá PAGAR para correr en 2026

Franco Colapinto deberá hacer un pago a la FIA para poder correr en el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Además de cumplir con los requisitos deportivos, renovar la superlicencia implica afrontar elevados costes. Cuanto mayor es el número de puntos conseguidos en la temporada anterior, mayor es la inversión necesaria.

Los pilotos sin puntos, los novatos o aquellos que no compitieron el año pasado deben abonar una cantidad base de €11.453, a la cual se suma €2.313 por cada punto obtenido. En cifras, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri han alcanzado costes cercanos al millón de euros.

Estos importes se calculan en función de los datos de 2025 y podrían ajustarse para 2026 a causa de la inflación, aunque aún no se han revelado detalles al respecto.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

