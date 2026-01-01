Colapinto es atacado de FUERTE manera por otro piloto
Franco Colapinto ha sido acusado por Paul Aaron de tener ventajas no deportivas que le ayudan a tener su presencia asegurada en la Fórmula 1.
Además de cumplir con los requisitos deportivos, renovar la superlicencia implica afrontar elevados costes. Cuanto mayor es el número de puntos conseguidos en la temporada anterior, mayor es la inversión necesaria, pero hay otros factores fuera de pista que son necesarios.
Ante esto, Paul hizo públicos estos señalamientos contra Franco después de haber perdido la batalla por el asiento de Alpine.
“Vengo de Estonia, donde hay 1,3 millón de habitantes. Sigo teniendo las puertas abiertas en la Fórmula 1, pero mi trayectoria ha sido sin duda mucho más complicada”, señaló Aaron sobre su comparación contra Colapinto.
¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?
El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.
"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.
"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.
