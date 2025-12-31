Max Verstappen dice LA VERDAD sobre unirse a Kimi Antonelli

Max Verstappen ha dicho la verdad sobre la posibilidad de unirse a Mercedes, con Kimi Antonelli como posible compañero.

Max Verstappen ha confirmado en una entrevista con BBC que se han mantenido conversaciones con Mercedes sobre una posible incorporación. El piloto, originario de Limburgo y con contrato en Red Bull hasta 2028, afirmó: "No voy a mentir, hubo conversaciones".

Sin embargo, añadió de inmediato: "Todo se dio de manera muy cordial y abierta, nada más que eso." Con 71 victorias desde su debut en el equipo, la decisión de Verstappen de permanecer en Red Bull trasciende los resultados en pista.

Verstappen señala que múltiples factores entran en juego a la hora de decidir si da un giro en su carrera: "Para mí, no se trata solo de la Fórmula 1. Deben alinearse muchas circunstancias antes de que considere un cambio, como futuros roles, entre otras cosas."

Además, enfatizó el vínculo emocional que mantiene con Red Bull: "Si alguna vez decidiera cambiar, sería un paso enorme, ya que este grupo se siente como una segunda familia, algo que es difícil de replicar, por decirlo de alguna manera."

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

