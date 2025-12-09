Red Bull está envuelto en un nuevo escándalo luego de darse a conocer que Andrea Kimi Antonelli habría sido uno de los causantes del despido de Helmut Marko.

De acuerdo con información de The Race, el asesor austriaco de la escudería de Max Verstappen se metió en graves problemas luego de acusar al corredor italiano de dejar pasar a Lando Norris.

"Con Marko habiendo sido un jugador clave en el golpe que ocurrió este verano, que derrocó al ex director del equipo Christian Horner, desde entonces, toda la operación de Red Bull está experimentando una renovación organizativa bajo el nuevo jefe del equipo, Laurent Mekies.

"Y las fuentes sugieren que, como parte de eso, Red Bull y Marko podrían estar bordeando una decisión mutua para que él renuncie a su participación en el equipo y se aleje por completo de la F1. Se entiende que el papel de Marko en Kimi Antonelli recibiendo más de 1000 mensajes abusivos después de la crítica pública de Marko en el GP de Qatar es un factor que contribuye", señalaron.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

