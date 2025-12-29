close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Colapinto at Alpine

Franco Colapinto Hoy: ¿Cómo verlo en 2026?; Equipos protestan en su contra

Franco Colapinto Hoy: ¿Cómo verlo en 2026?; Equipos protestan en su contra

Nazario Assad De León
Colapinto at Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 29 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

¿Cuándo ver a Checo y Colapinto? Este es el calendario de F1 2026 con todos los horarios de salida. ::: LEER MÁS

¿Red Bull y Mercedes en problemas? Ferrari, Honda y Audi consideran presentar una protesta. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha aprovechado las vacaciones para reunirse con una de las leyendas más importantes del fútbol de Argentina. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha aprovechado las vacaciones para estar de regreso en sus orígenes y tener tiempo con sus compatriotas argentinos, que también son aficionados a verle pilotar. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1508 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Fernando Alonso va por el arma de Max Verstappen; Checo Pérez celebra su pista favorita
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso va por el arma de Max Verstappen; Checo Pérez celebra su pista favorita

  • hace 2 minutos
Checo Pérez Hoy: Renuevan su circuito favorito; Cadillac aprovecha vacío legal
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Renuevan su circuito favorito; Cadillac aprovecha vacío legal

  • hace 17 minutos
Franco Colapinto Hoy: ¿Cómo verlo en 2026?; Equipos protestan en su contra
Alpine

Franco Colapinto Hoy: ¿Cómo verlo en 2026?; Equipos protestan en su contra

  • hace 48 minutos
¿Dónde lo pusieron? F1 le da el valor que REALMENTE merece a Alonso
Formula 1

¿Dónde lo pusieron? F1 le da el valor que REALMENTE merece a Alonso

  • 2 hours ago
¿Se cumplirá el SUEÑO de Hamilton? Lo último sobre el nuevo GP en África
Formula 1

¿Se cumplirá el SUEÑO de Hamilton? Lo último sobre el nuevo GP en África

  • Hoy 18:25
¿Red Bull y Mercedes en problemas? Ferrari, Honda y Audi consideran presentar una protesta
Relación de compresión

¿Red Bull y Mercedes en problemas? Ferrari, Honda y Audi consideran presentar una protesta

  • Hoy 18:11
MÃ¡s noticias

Más leído

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 ¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
2.500+ views

¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine

  • 17 diciembre
 BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso

  • 24 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026

  • 27 diciembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x