Franco Colapinto Hoy: ¿Cómo verlo en 2026?; Equipos protestan en su contra
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 29 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
¿Cuándo ver a Checo y Colapinto? Este es el calendario de F1 2026 con todos los horarios de salida. ::: LEER MÁS
¿Red Bull y Mercedes en problemas? Ferrari, Honda y Audi consideran presentar una protesta. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha aprovechado las vacaciones para reunirse con una de las leyendas más importantes del fútbol de Argentina. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha aprovechado las vacaciones para estar de regreso en sus orígenes y tener tiempo con sus compatriotas argentinos, que también son aficionados a verle pilotar. ::: LEER MÁS
