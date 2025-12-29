F1 Hoy: Franco Colapinto se une a una a leyenda; Oscar Piastri planea venganza contra Lando Norris
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 29 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
En 2025 la Fórmula 1 promete un número récord de podios: se disputarán 72 posiciones entre los pilotos gracias a las 24 carreras programadas, tal y como ocurrió en 2024. A continuación, te ofrecemos un resumen de quiénes han logrado subir al podio esta temporada. ::: LEER MÁS
Lewis Hamilton ha invitado a los aficionados a revivir la F1 Movie a través del juego F1 '25, que incluirá una función especial en su lanzamiento de junio. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha aprovechado las vacaciones para reunirse con una de las leyendas más importantes del fútbol de Argentina. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha aprovechado las vacaciones para estar de regreso en sus orígenes y tener tiempo con sus compatriotas argentinos, que también son aficionados a verle pilotar. ::: LEER MÁS
