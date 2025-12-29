close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

F1 Hoy: Franco Colapinto se une a una a leyenda; Oscar Piastri planea venganza contra Lando Norris

F1 Hoy: Franco Colapinto se une a una a leyenda; Oscar Piastri planea venganza contra Lando Norris

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 29 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

En 2025 la Fórmula 1 promete un número récord de podios: se disputarán 72 posiciones entre los pilotos gracias a las 24 carreras programadas, tal y como ocurrió en 2024. A continuación, te ofrecemos un resumen de quiénes han logrado subir al podio esta temporada. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton ha invitado a los aficionados a revivir la F1 Movie a través del juego F1 '25, que incluirá una función especial en su lanzamiento de junio. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha aprovechado las vacaciones para reunirse con una de las leyendas más importantes del fútbol de Argentina. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha aprovechado las vacaciones para estar de regreso en sus orígenes y tener tiempo con sus compatriotas argentinos, que también son aficionados a verle pilotar. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1497 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Franco Colapinto se une a una a leyenda; Oscar Piastri planea venganza contra Lando Norris
Formula 1

F1 Hoy: Franco Colapinto se une a una a leyenda; Oscar Piastri planea venganza contra Lando Norris

  • 1 hour ago
¡Peligro para Antonelli! Confirmado acuerdo plurianual entre Verstappen y Mercedes
Formula 1

¡Peligro para Antonelli! Confirmado acuerdo plurianual entre Verstappen y Mercedes

  • Hoy 07:44
F1 Hoy: Fernando Alonso lidera resistencia a la Fórmula 1; Checo Pérez regresa una figura clave a Cadillac
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso lidera resistencia a la Fórmula 1; Checo Pérez regresa una figura clave a Cadillac

  • Ayer 22:13
Checo Pérez Hoy: Destacan su labor para Cadillac; Regresa a una figura clave
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Destacan su labor para Cadillac; Regresa a una figura clave

  • Ayer 21:51
Franco Colapinto Hoy: Saca su lado más humano en Argentina; Se reúne con leyenda del fútbol
Formula 1

Franco Colapinto Hoy: Saca su lado más humano en Argentina; Se reúne con leyenda del fútbol

  • Ayer 21:31
¡Jugó con su ídolo! Colapinto se reúne con leyenda de Boca Juniors en Argentina
Formula 1

¡Jugó con su ídolo! Colapinto se reúne con leyenda de Boca Juniors en Argentina

  • Ayer 21:15
MÃ¡s noticias

Más leído

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 ¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
2.500+ views

¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine

  • 17 diciembre
 BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso

  • 24 diciembre
 URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac

  • 17 diciembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x