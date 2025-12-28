Sainz y TODOS los pilotos que consiguieron un podio en 2025

En 2025 la Fórmula 1 promete un número récord de podios: se disputarán 72 posiciones entre los pilotos gracias a las 24 carreras programadas, tal y como ocurrió en 2024. A continuación, te ofrecemos un resumen de quiénes han logrado subir al podio esta temporada.

Durante la temporada 2024 se atenuó la dominancia que Verstappen mostró en 2022 y, especialmente, en 2023. El neerlandés volvió a ganar, pero sus triunfos se concentraron en la primera mitad del año, alcanzando en total catorce podios, una cifra igualada por Charles Leclerc.

Lando Norris subió 13 veces al podio, mientras que Carlos Sainz lo hizo en nueve ocasiones, Oscar Piastri en ocho y Lewis Hamilton en cinco. Sergio Pérez consiguió cuatro podios y George Russell logró tres. Fuera de los equipos dominantes, Esteban Ocon y Pierre Gasly fueron los únicos que consiguieron un podio en 2024.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

Podio de 2025

El comienzo de la temporada en Melbourne vio a Norris, Verstappen y Russell subir al podio. Piastri, que tenía todas las expectativas puestas en él, no pudo terminar entre los primeros debido a problemas en la segunda mitad de la carrera.

Norris se llevó la victoria, seguido de Verstappen y Russell. Una semana después, en China, Piastri supo redimirse ganando la carrera, con Norris y Russell completando el podio. En Shanghai, Russell y Verstappen consiguieron su segundo podio de la temporada.

En Japón, Verstappen celebró su primera victoria de 2025 y volvió al podio por segunda vez, mientras que Norris consiguió su tercer podio en la temporada. Piastri terminó tercero, alcanzando también su segundo podio del año.

En Bahréin, Piastri se impuso y Russell sumó su tercer podio, con Norris completando el podio al lograr un impecable cuarto resultado. Una carrera después, en Yeda, la ausencia del británico abrió paso a Charles Leclerc, quien consiguió su primer podio al terminar detrás de Verstappen y Piastri. En Miami, Piastri brilló nuevamente al ganar la carrera, acompañado por su compañero Norris y el piloto de Mercedes, Russell.

En Imola fue Verstappen quien dominó la jornada, conquistando el primer puesto con Norris y Piastri a su lado. En España, una carrera marcada por momentos intensos vio a Piastri alzarse con la victoria, mientras Norris y Leclerc completaban el pódium tras una frenética recta final. En Canadá, además de Russell y Verstappen, un nuevo nombre emergió: Kimi Antonelli logró su primer podio en la Fórmula 1.

En Austria, Norris lideró un uno-dos para McLaren, seguido por Piastri, y el mismo espectáculo se repitió en Gran Bretaña. Sin embargo, en la Red Bull Ring Leclerc terminó en último lugar del podio, mientras que Nico Hülkenberg consiguió su primer podio en su 239ª carrera, convirtiéndose en un hito especial.

En Bélgica brillaron nuevamente los nombres habituales: Piastri ganó la carrera, con Norris y Leclerc completando el podio en una contienda en la que Verstappen estuvo muy cerca de remontar. Una semana después, en Hungría, Piastri y Norris aparecieron de nuevo, esta vez acompañados por Russell.

Durante el GP de los Países Bajos, los planes de Norris se desvanecieron cuando su motor falló, acabando con sus aspiraciones de trofeo. Piastri se llevó la victoria, adelantando al héroe local Verstappen y al novato Isack Hadjar. En Monza, la semana siguiente, Verstappen repitió, coronándose en lo alto del podio, flanqueado por Norris y Piastri.

En Azerbaiyán, Verstappen volvió a dominar, aunque en esta ocasión McLaren no tuvo representante en el pódium; Russell se unió al podio junto a Carlos Sainz, que celebró su primer podio de 2025. En Singapur, Russell consiguió nuevamente un lugar en el podio y se llevó el triunfo, compartiendo el escalón con Verstappen y Norris. En Austin, tanto Verstappen como Norris estuvieron presentes, mientras que esta vez fue Leclerc quien completó el podio, situación que se repitió en Ciudad de México.

En Brasil, Verstappen logró acercarse aún más a Piastri, mientras Norris amplió su ventaja sobre su compañero y Antonelli alcanzó su segundo podio. En Las Vegas, el italiano celebró su tercer pódium, subiendo al podio junto a Verstappen y Russell tras las descalificaciones en McLaren. En Qatar, el trío formado por Verstappen, Piastri y Sainz volvió a subir al podio, siendo éste último su segunda aparición en lo alto de la tabla.

Finalmente, en Abu Dhabi, última carrera de la temporada, se confirmó el trío habitual: Verstappen, Norris y Piastri subieron al podio, cerrando de manera emocionante una temporada llena de altibajos.

Clasificación del Campeonato de Fórmula 1 2025

Podios de pilotos 2025

Piloto Podios Lando Norris 18 Oscar Piastri 16 Max Verstappen 15 George Russell 9 Charles Leclerc 7 Kimi Antonelli 3 Carlos Sainz 2 Nico Hülkenberg 1 Isack Hadjar 1

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!