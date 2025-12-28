¡Revolución TOTAL! La idea de Hamilton que cambiaría por completo la F1

Lewis Hamilton ha invitado a los aficionados a revivir la F1 Movie a través del juego F1 '25, que incluirá una función especial en su lanzamiento de junio.

El siete veces campeón mundial se ha sumado este año a la producción tras el estreno de la película F1 de Joseph Kosinski, en la que brillaron Brad Pitt y Damson Idris.

El rodaje se realizó durante los fines de semana de competición, mientras Pitt e Idris conducían autos de Fórmula 2 modificados en Silverstone y Monza para dar vida al equipo ficticio APXGP de la película.

Desde su estreno, F1 Movie ha recaudado 631,5 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en una de las películas de carreras más exitosas de la historia. Ahora, los fans pueden disfrutar de la emoción en casa.

¿En qué consiste la función F1 Movie en el juego F1 '25?

EA Sports ha integrado a APXGP del film en el juego. Los jugadores que adquieran la Edición Icónica de F1 '25 podrán asumir los papeles de los pilotos Sonny Hayes (Pitt) y Joshua Pearce (Idris).

Asimismo, esta versión permite recrear escenas emblemáticas de la película, complementando modos ya conocidos como el ‘Braking Point’, que impulsa la narrativa, y 'My Team 2.0', que ofrece la experiencia de convertirse en propietario de un equipo de F1.

Hamilton aprovechó sus redes sociales para promocionar esta función, comentando: "Todavía me llena de orgullo haber sido productor de The F1 Movie. Formar parte de llevar el mundo de la F1 a la gran pantalla fue una experiencia increíble. Si quieres experimentar esa energía, hemos recreado algunos de los mejores momentos del film en F1 '25."

