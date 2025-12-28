close global

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Imola, 2025

F1 Noticias Hoy: Hamilton, afectado por 2021; Russell quiere otro compañero

F1 Noticias Hoy: Hamilton, afectado por 2021; Russell quiere otro compañero

Aloisio Hernández
Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Imola, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 28 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Lewis Hamilton Hoy: Revelado el ENORME impacto psicológico de Abu Dhabi 2021. ::: LEER MÁS

Kimi Antonelli Hoy: George Russell asegura que prefiere OTRO compañero. ::: LEER MÁS

Charles Leclerc Hoy: Así sorprendió a un CAMPEÓN DEL MUNDO en Ferrari. ::: LEER MÁS

