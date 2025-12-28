close global

﻿
Sainz, Ferrari, Alonso, Aston Martin, Italy, Monza, 2023

F1 Noticias Hoy: Preparan bombazo para Alonso; Las intenciones de Sainz

Aloisio Hernández
GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 27 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: ÚLTIMA HORA - Aston Martin prepara BOMBAZO para 2026. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz Hoy: ¡Destapan sus VERDADERAS intenciones en Williams! ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1465 votos

Clasificación F1

