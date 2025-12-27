¡Destapan las VERDADERAS intenciones de Carlos Sainz en Williams!
Han salido a la luz las verdaderas intenciones de Carlos Sainz en Williams tras su primera temporada.
Reflexionando sobre la posibilidad de que algún día se consagre como campeón de F1, el padre del corredor español comentó a El Desmarque: "Tengo mucha confianza y quiero creerlo.
"Es natural pensar así, soy su padre y lo conozco a fondo. Sé de lo que es capaz y estoy seguro de que tiene el talento para lograrlo. Dependiendo de estar en el sitio y momento adecuados.
"Con todo en perfecta sintonía, él lucha y trabaja duro para conseguirlo, y esa es su prioridad", apuntó.
¿Cómo fue la carrera de Carlos Sainz con Red Bull?
Sainz firmó con Red Bull en 2010 como piloto junior. Tras triunfar en la Fórmula BMW, al año siguiente se alzó con el título en la Fórmula Renault 2.0 de Europa del Norte. Sin embargo, en la prestigiosa Eurocup de Fórmula Renault 2.0 tuvo que reconocer las victorias de Robin Frijns.
En 2012 sumó cinco carreras en la Fórmula 3 Británica, terminando en sexto puesto, y en la GP3 Series del año siguiente también se encontró con dificultades. Red Bull le dio una última oportunidad en la Fórmula Renault 3.5 en 2014, donde ganó casi la mitad de las carreras y se proclamó campeón al vencer a Pierre Gasly.
Este éxito le abrió las puertas a la Fórmula 1 en 2015, junto a Max Verstappen. Carlos Sainz logró hacer 112 puntos en las tres temporadas que estuvo corriendo en Fórmula 1 con Toro Rosso, el equipo secundario de Red Bull Racing.
Tuvo de compañeros de equipo a pilotos como Max Verstappen, Daniil Kvyat y Pierre Gasly; sin embargo, pasó a Renault para las últimas cuatro carreras de la temporada 2017. Tras pasos por Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari, a partir de esta temporada Sainz defiende los colores de Williams.
