F1 Noticias Hoy: La película navideña de Alonso; Sainz lanza duras palabras a Hamilton

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 26 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: ¿Qué película de navidad es?. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz Hoy: FUERTE mensaje a Lewis Hamilton y dice que "no es nuestro problema". ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!