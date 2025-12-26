La DEMANDA de Kimi Antonelli a Mercedes para 2026
Andrea Kimi Antonelli reveló cuál es su deseo navideño para la temporada 2026 de la Fórmula 1.
Antes de Navidad, el piloto reveló que su regalo soñado sería disponer de un coche realmente competitivo, capaz de permitirle luchar por su primera victoria en la F1. En entrevista con Gazzetta, Antonelli comentó: "Contar con un coche que nos permita pelear en los primeros puestos, ganar carreras.
"Y, quién sabe, incluso aspirar al campeonato del mundo. El equipo está trabajando duro para darnos el mejor coche, y yo debo hacer mi parte", confesó el corredor italiano.
¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.
Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.
Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.
