¡Kimi Antonelli revela IMPACTANTE secreto de Max Verstappen!

Max Verstappen ha demostrado un gran interés por los pilotos novatos en la temporada 2025. Gabriel Bortoleto elogió recientemente al tetracampeón mundial, y Kimi Antonelli también ha destacado al piloto holandés.
En declaraciones a AutoMoto, Antonelli explicó que Verstappen es un gran apoyo para la nueva generación en los momentos complicados: “Max siempre ha sido muy abierto con todos los novatos. Nos ha respaldado incluso en las situaciones más difíciles.
"Eso ha creado una relación especial entre nosotros. Su pasión por el automovilismo es increíble, sigue de cerca todas las categorías y posee un conocimiento profundo del deporte. Es fantástico que un piloto de su calibre respalde a jóvenes como nosotros, que apenas comenzamos en esta categoría. No es algo que todos hagan", declaró.
¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.
Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.
Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.
