Kimi Antonelli revela la DECISIÓN que le SALVÓ su asiento en Mercedes

Kimi Antonelli confesó que su bajo desempeño en la parte europea de la temporada 2025 provocó conversaciones de crisis con el director del equipo, Toto Wolff.

En declaraciones a Gazzetta dello Sport, Antonelli aseguró que, tras Monza, una intervención de Wolff y de su ingeniero de carrera, Peter Bonnington, le ayudó a recobrar el nivel.

“Volver a la antigua suspensión trasera me ayudó muchísimo”, comentó el piloto. “Después de Monza, tuve una reunión con Toto y con mi ingeniero Bono, quienes me indicaron los errores que cometía y me ayudaron a hacer un reinicio mental”.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

