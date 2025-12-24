close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

Kimi Antonelli revela la DECISIÓN que le SALVÓ su asiento en Mercedes

Kimi Antonelli revela la DECISIÓN que le SALVÓ su asiento en Mercedes

Aloisio Hernández
Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

Kimi Antonelli confesó que su bajo desempeño en la parte europea de la temporada 2025 provocó conversaciones de crisis con el director del equipo, Toto Wolff.

En declaraciones a Gazzetta dello Sport, Antonelli aseguró que, tras Monza, una intervención de Wolff y de su ingeniero de carrera, Peter Bonnington, le ayudó a recobrar el nivel.

“Volver a la antigua suspensión trasera me ayudó muchísimo”, comentó el piloto. “Después de Monza, tuve una reunión con Toto y con mi ingeniero Bono, quienes me indicaron los errores que cometía y me ayudaron a hacer un reinicio mental”.

Relacionado: ESCÁNDALO: Kimi Antonelli confiesa que Mercedes lo llevó A LAS LÁGRIMAS

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1342 votos

Relacionado

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Últimas Noticias

ATENCIÓN CHECO PÉREZ: ¡Se filtra el diseño de Cadillac en F1 para 2026!
Cadillac

ATENCIÓN CHECO PÉREZ: ¡Se filtra el diseño de Cadillac en F1 para 2026!

  • 3 hours ago
Kimi Antonelli revela la DECISIÓN que le SALVÓ su asiento en Mercedes
Mercedes

Kimi Antonelli revela la DECISIÓN que le SALVÓ su asiento en Mercedes

  • 1 hour ago
ESCÁNDALO: Kimi Antonelli confiesa que Mercedes lo llevó A LAS LÁGRIMAS
Mercedes

ESCÁNDALO: Kimi Antonelli confiesa que Mercedes lo llevó A LAS LÁGRIMAS

  • 1 hour ago
Checo Noticias Hoy: Fichaje de Ferrari; Se cambian a McLaren; Diseño filtrado
Checo F1 Hoy

Checo Noticias Hoy: Fichaje de Ferrari; Se cambian a McLaren; Diseño filtrado

  • 1 hour ago
Colapinto Noticias Hoy: Dura derrota; Novedades del motor; Bronca por Checo Pérez
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Dura derrota; Novedades del motor; Bronca por Checo Pérez

  • 2 hours ago
BOMBAZO Checo Pérez: ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026!
Cadillac

BOMBAZO Checo Pérez: ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026!

  • Ayer 22:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
2.500+ views

MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi

  • 6 diciembre
 ¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
2.500+ views

¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine

  • 17 diciembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x