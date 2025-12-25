¿Cuál fue el regalo de navidad de Franco Colapinto?

Te contamos cuál fue el regalo de navidad que recibió Franco Colapinto en el tradicional intercambio entre pilotos de Fórmula 1.

Como cada año, participan en el "Secret Santa", una tradición donde se intercambian regalos sorprendentes entre rivales. Te contamos cuáles han sido los detalles que han alegrado la temporada a los miembros de la élite del automovilismo.

Yuki Tsunoda sorprendió a Colapinto con una figura Funko Pop de sí mismo, mientras que Gabriel Bortoleto le obsequió un set de tenis de mesa. Aunque Bortoleto comentó entre risas que "no es muy de leer", se mostró contento al ver que el libro era un recetario francés, cortesía de Esteban Ocon.

Ocon, por su parte, se llevó un Uno y un coche de Spiderman controlado por radio de Oscar Piastri. Finalmente, Lance Stroll entregó unas galletas y unos calcetines a Piastri, y recibió de Sainz una fragancia junto con palas de pádel.

Alexander Albon recibió un libro de cocina española por parte de Fernando Alonso, mientras que Alonso recibió, de Nico Hülkenberg, un bastón especial para personas mayores: "Voy a usarlo para darle una buena sacudida", bromeó el doble campeón, quien además es el piloto de mayor edad en la parrilla.

George Russell sorprendió a Hülkenberg con una camiseta de fútbol y se encargó de revelar las fotos del enfrentamiento con Charles Leclerc en Zandvoort. Por otro lado, Leclerc, ahora comprometido con Alexandra Saint Mleux, fue obsequiado con un libro de consejos maritales por Pierre Gasly.

Kimi Antonelli entregó equipación deportiva a Gasly y recibió de Lando Norris una figura de McLaren en LEGO y una almohada. El recién coronado campeón del mundo se llevó una póster del piloto de Williams y un libro de parte de Albon.

Carlos Sainz abrió un paquete que contenía cintas deportivas con los colores de España y un peine, cortesía de Isack Hadjar, quien a su vez recibió un despertador de Liam Lawson. Este último, conocido por llegar tarde, tuvo que conformarse con un libro sobre TikTok, enviado por Ollie Bearman.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

