CONFIRMADO: ¡Max Verstappen QUIERE a Fernando Alonso de compañero!

Max Verstappen ha elegido a Fernando Alonso de entre todo los pilotos de la parrilla de la Fórmula 1.

En una entrevista para Viaplay, destacó cómo Alonso siempre muestra su carácter de luchador en el momento justo: "Contar con Fernando en tu equipo para Le Mans es, sin duda, una apuesta segura. Preferiría tenerlo a él en mi coche que confiar en el 99% del resto de la parrilla.

“Viajé con Fernando en el avión a Qatar y lo noté de inmediato; a sus 44 años, le pregunté cómo se sentía al respecto. Con el tiempo, el cuerpo empieza a resentirse—los hombros, la espalda, el cuello—y estos coches, por muy avanzados que sean, no son precisamente cómodos.

"A mis 40 o 44 dudo ser el mismo, tanto física como mentalmente. Después de haber ganado dos campeonatos mundiales y acumulado numerosas victorias, es difícil imaginar que se rinda tan fácilmente", comentó.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

