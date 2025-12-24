¡Carlos Sainz ROMPE EL INTERNET con su NUEVO ASIENTO!

¿Qué coche conduce el ganador de carreras de F1, Carlos Sainz? Además de contar con una impresionante colección de vehículos, hay uno en su garaje que puede sorprender.

En una entrevista para "My Life in Cars" de Adam Hay-Nicholls, Sainz se alejó momentáneamente de la pista para recordar la historia de los coches que ha tenido a lo largo de su vida y compartir sus sorprendentes planes de futuro.

Recordó que su primer coche fue un Golf GTi, un regalo de sus padres por su 18º cumpleaños, el cual aún utiliza cuando se desplaza por Madrid. Sin embargo, su próximo vehículo, que compartirá junto a su novia Donaldson, promete ser muy diferente.

Se trata de un Fiat Topolino eléctrico, un microcoche diseñado para fomentar la movilidad sostenible en entornos urbanos. Es fácil imaginar este simpático modelo recorriendo las calles de Monte Carlo mientras cuida el medio ambiente.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

