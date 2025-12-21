close global

Carlos Sainz and Lewis Hamilton

¡ACUSAN a Ferrari de MALTRATO contra Carlos Sainz!

¡ACUSAN a Ferrari de MALTRATO contra Carlos Sainz!

Aloisio Hernández
Carlos Sainz and Lewis Hamilton

Ferrari ha sido acusado de maltrato contra Carlos Sainz luego del paso del madrileño a Williams.

Ibai Llanos, conocido personaje del internet, dijo lo siguiente sobre el corredor nacido en Madrid durante una de sus transmisiones en vivo: "Carlos Sainz Jr es mejor que Leclerc. Infravalorado y maltratado en Ferrari", aseguró el streamer.

La salida de Maranello del número 55 se vio rodeada de mucha polémica porque fue causada por la llegada de Lewis Hamilton, quien tampoco tuvo los resultados esperados en 2025.

Relacionado: OFICIAL: Ferrari hace el anuncio MÁS ESPERADO para 2026

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

