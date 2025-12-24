Ferrari provoca MENSAJES DE ODIO contra campeón del mundo

Los comentarios del experto y campeón de F1, Jacques Villeneuve, han provocado una avalancha de mensajes de odio por parte de los aficionados a Ferrari, según el canadiense.

En entrevista con PokerScout, el campeón se negó a hablar sobre Ferrari, recordando la repercusión negativa que habían tenido sus declaraciones anteriores.

"No quiero comentar nada sobre Ferrari, ya solo me genera más correos de odio. Es sencillo criticar a Ferrari cuando siempre están en el centro de atención. Todo lo que hacen –o dejan de hacer– se observa a simple vista, algo que no sucede con otros equipos.

"No todos los pilotos sabrán ajustarse a las regulaciones de 2026. Las diferencias serán mayores y las estrategias muy distintas, ya que tendrán que gestionar la batería, el alerón móvil y otros elementos innovadores.

"Habrá mucho por descubrir en este nuevo escenario. No sabemos qué esperar: puede resultar espectacular o, por el contrario, dejar mucho que desear. Solo nos queda esperar lo mejor, aunque es evidente que no todos los pilotos ni todos los equipos se adaptarán de la misma forma", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

