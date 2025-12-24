Ferrari provoca MENSAJES DE ODIO contra campeón del mundo
Ferrari provoca MENSAJES DE ODIO contra campeón del mundo
Los comentarios del experto y campeón de F1, Jacques Villeneuve, han provocado una avalancha de mensajes de odio por parte de los aficionados a Ferrari, según el canadiense.
En entrevista con PokerScout, el campeón se negó a hablar sobre Ferrari, recordando la repercusión negativa que habían tenido sus declaraciones anteriores.
"No quiero comentar nada sobre Ferrari, ya solo me genera más correos de odio. Es sencillo criticar a Ferrari cuando siempre están en el centro de atención. Todo lo que hacen –o dejan de hacer– se observa a simple vista, algo que no sucede con otros equipos.
"No todos los pilotos sabrán ajustarse a las regulaciones de 2026. Las diferencias serán mayores y las estrategias muy distintas, ya que tendrán que gestionar la batería, el alerón móvil y otros elementos innovadores.
"Habrá mucho por descubrir en este nuevo escenario. No sabemos qué esperar: puede resultar espectacular o, por el contrario, dejar mucho que desear. Solo nos queda esperar lo mejor, aunque es evidente que no todos los pilotos ni todos los equipos se adaptarán de la misma forma", señaló.
Relacionado: La RESPUESTA de Ferrari a los BERRINCHES de Lewis Hamilton
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
La estadística en al que Hamilton ARROLLA a Verstappen
- 1 hour ago
La verdad detrás del fichaje de Vettel por Ferrari... y por qué no es NADA bueno para Hamilton
- 2 hours ago
Encargan misión IMPOSIBLE a Hamilton en Ferrari
- 2 hours ago
¿Más trucos? Así fue como Verstappen evitó pagar una enorme factura
- 2 hours ago
ATENCIÓN CHECO PÉREZ: ¡Se filtra el diseño de Cadillac en F1 para 2026!
- Hoy 02:32
Hamilton se acerca al premio MÁS IMPORTANTE de su carrera
- 2 hours ago
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
- 6 diciembre
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre