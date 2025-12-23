El premio de Ferrari que debe ILUSIONAR a Hamilton y Leclerc

Ferrari ha eclipsado a sus rivales de Fórmula 1 en la lista de los Equipos Deportivos Más Valiosos de 2025 de Forbes, superando incluso a gigantes como Mercedes.

Según Forbes, los 50 equipos mejor valorados superan los 353.000 millones de dólares, lo que supone un incremento del 22 % respecto al año pasado.

En la cima figuran los Dallas Cowboys, valorados en 13.000 millones, mientras que hace seis años, ese mismo equipo se situaba en 5.000 millones. Hoy, cifras tan bajas ni siquiera alcanzan para entrar en el top 50, como ocurre con Detroit Lions, Liverpool F.C. y Toronto Raptors, que comparten el puesto 48 con 5.400 millones.

El crecimiento en la valoración de estos equipos se atribuye al aumento de las tarifas por derechos mediáticos, que han repercutido en mayores ingresos distribuidos por las ligas. De este modo, franquicias de la NBA y la NFL han visto elevar sus ingresos, impulsando a la alza los precios de venta.

Ferrari supera a los equipos de F1 en la lista de ricos de Forbes

Las ligas deportivas norteamericanas –NBA, NFL y MLB– dominan los 19 primeros puestos de la lista de 2025. Real Madrid, de LaLiga, se convirtió en el primer equipo fuera de esta región en entrar en la clasificación, situándose en el puesto 20 con un valor de 6.750 millones de dólares.

Manchester United es el club más valioso de la Premier League, empatado en el puesto 24 con los Tampa Bay Buccaneers, ambos valorados en 6.600 millones. Apenas un equipo de Fórmula 1 ha conseguido posicionarse entre los 30 mejores.

La icónica escudería italiana –hogar del siete veces campeón mundial y del reconocido piloto Lewis Hamilton– lidera la lista de equipos de F1 a pesar de una desastrosa temporada en 2025. Ferrari aparece en la clasificación en el puesto 26, con un valor estimado en 6.500 millones, según Ferrari.

La Fórmula 1 regresa a esta lista tras un paréntesis en 2024, año en que Forbes omitió valorar a los equipos de F1. Además, el único otro representante en el top 50 fue Mercedes de Toto Wolff, que ocupa el puesto 34 con 6.000 millones de dólares.

Forbes explicó el método utilizado para valorar cada equipo: "Los valores de los equipos representan el valor empresarial (capital más deuda neta) e incluyen la economía de cada estadio, pero no el valor del inmueble en sí. De igual manera, se consideran las tarifas de derechos de las ligas regionales –redes propiedad del equipo, pero no el valor de las mismas– y se excluyen las participaciones en otros activos deportivos o proyectos inmobiliarios de uso mixto. Todas las cifras están expresadas en dólares estadounidenses."

Asimismo, Forbes indicó que la valoración se basó en datos de transacciones recientes y en conversaciones con expertos del sector, entre ellos ejecutivos de equipos y ligas, propietarios, inversores institucionales, banqueros de inversión, asesores y consultores. Su análisis también incluyó la revisión de documentos públicos y estudios especializados en la industria.

