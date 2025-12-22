F1 Noticias Hoy: Increíble mensaje en Mercedes; Creen que Hamilton debe irse

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 22 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Lewis Hamilton Hoy: CAMPEÓN de F1 asegura que el británico "DEBE IRSE". ::: LEER MÁS

La decisión de Lewis Hamilton que podría SALVAR o ARRUINAR a Ferrari. ::: LEER MÁS

Kimi Antonelli Hoy: NO PODRÁ CREER el mensaje de Toto Wolff sobre 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!