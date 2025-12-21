CAMPEÓN de F1 asegura que Lewis Hamilton "DEBE IRSE"

Lewis Hamilton ha recibido recientemente brutales palabras de otro campeón mundial de Fórmula 1, de cara a la temporada 2026.

En el Drive to Wynn Podcast, Damon Hill, campeón mundial en 1996, elogió el esfuerzo de toda la parrilla tras superar una temporada tan demandante y compartió unas palabras para Hamilton.

“Lo ha hecho muy bien, pero esta temporada ha sido realmente agotadora. Creo que Lewis, en particular, nunca se recuperó del todo en 2021. En las temporadas siguientes, con un coche menos competitivo, le costó mantenerse motivado, y su salto a Ferrari fue una forma de buscar una segunda oportunidad.

"Sin embargo, creo que se sobrecargó promocionándose y conociendo a fondo al nuevo equipo. Sin duda, necesita un descanso; de todos, él es el que más precisa alejarse por un tiempo y simplemente disfrutar de la vida”, concluyó Hill.

¿Cómo fue el primer incidente de Lewis Hamilton con Ferrari?

Se ha informado de forma urgente que Lewis Hamilton ha sufrido un choque con Ferrari. El piloto siete veces campeón del mundo estaba corriendo con la Scuderia en un test privado en Barcelona, con el auto de la temporada 2023 de la Fórmula 1 como parte de la preparación del nuevo campeonato.

Sin embargo, diversos medios informaron que el británico logró salir ileso del incidente, aunque la consecuencia es que el turno de Charles Leclerc ha quedado atrasado.

Confirmaron que el monoplaza italiano quedó dañado, luego de Lewis impactó las barreras de protección. Se dice que el accidente se dio en el tramo final de la pista, con el piloto perdiendo el control del auto.

Hamilton conducía el SF-23 en el Circuit de Catalunya el miércoles por la mañana, pero las cosas salieron mal en la curva 12 alrededor de las 11 de la mañana para el británico. El Ferrari se estrelló de morro contra la pared, sufriendo daños en la carrocería y la suspensión.

Cuando los mecánicos terminaron las reparaciones, el sol ya se había puesto, lo que significó que Charles Leclerc ya no pudo realizar pruebas el miércoles. Hamilton y Leclerc comparten el SF-23, tal y como recoge el reglamento del TPC, Testing of Previous Cars.

La semana que viene ambos pilotos volverán a Montmeló, donde Pirelli tiene previsto probar los neumáticos 2026 los días 4 y 5 de febrero. Esto ofrece a Hamilton, en particular, una oportunidad única de familiarizarse con el último Ferrari, el SF-24 2024.

