F1 Noticias Hoy: Alonso preocupa en Mercedes; Acusan a Ferrari por Sainz

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 21 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: Aston Martin provoca PREOCUPACIÓN en Mercedes. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz Hoy: ¡ACUSAN a Ferrari de MALTRATO! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!