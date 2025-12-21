Franco Colapinto y Alpine SE ADELANTAN al resto para 2026

Franco Colapinto y Alpine se habrían adelantado con su túnel de viento para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con el análisis de AlpineClub_Esp, la escudería francesa tendría una importante ventaja para la siguiente temporada: "Alpine calibró su túnel de viento para el coche de 2026 antes que todos los demás equipos!

"Este proceso, complejo y largo de completar, debería penalizar a todos los equipos que hayan realizado mejoras en sus coches de 2025 y debería dar una ventaja a Alpine", comentó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

