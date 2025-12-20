VIDEO: El REGALITO de Mercedes a Franco Colapinto para 2026

Franco Colapinto recibió un fabuloso regalo por parte de Mercedes de cara al Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

El equipo compartió un vídeo en el que se escuchaba cómo la nueva unidad acelera al subir de marchas, dando un primer adelanto del sonido que emitirán cuatro de los once equipos en la parrilla el próximo año.

La publicación llevaba por título “Nueva era. Nuevo sonido” y mostraba un clip de 20 segundos acompañado de la frase “próximamente”. Aunque el mensaje podría recordar de forma humorística la icónica frase de Regreso al Futuro –“¡Chuck! Chuck, soy Marvin. Tu primo, Marvin Berry. ¿Buscas ese nuevo sonido? ¡Escucha esto!”–, la nota emitida por el motor no evoca al legendario Michael J. Fox. Es, simplemente, el potente rugido de un motor de F1.

Recordar que Alpine, el equipo de Franco, llevará esa unidad de potencia en la próxima campaña. Rumores dicen que el motor de Mercedes estaría un paso por delante de los demás.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

