Fernando Alonso, en camino de SUPERAR a Michael Schumacher

Fernando Alonso tuvo en Michael Schumacher uno de sus grandes rivales de su carrera y ahora el español se estaría acercando en superar al alemán en un récord de Fórmula 1.

Aunque parece complicado que el bicampeón del mundo pueda alcanzar o superar el número de títulos de Schumacher, hay otras marcas que el español podría igualar o mejorar antes de retirarse.

Tras la temporada 2025, Alonso está a solamente 21 clasificaciones de volverse el piloto que más veces ha superado en qualy a su compañero de equipo. La marca actual la sostiene Schumacher con 36.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

