Max Verstappen le hace la INCÓMODA pregunta a Fernando Alonso

Fernando Alonso recibió una incómoda pregunta por parte de Max Verstappen relacionada con su edad.

El cuatro veces campeón del mundo contó la anécdota con el bicampeón en una entrevista con Viaplay: ''Estaba en un avión con Fernando rumbo a Qatar y hablamos de eso.

"Para mí es interesante saberlo, quiero decir, ¡tiene casi 44 años! Así que le pregunté algo como '¿Qué piensas de eso?'. Pensé, déjame preguntar. Pero es más una incomodidad física.

"Tienes más problemas, estos coches no son los mejores para conducir de todos modos. Y cuando eres mayor sufres más estas cosas. Tu hombro, tu espalda, tu cuello, requiere mucho más esfuerzo", contó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

