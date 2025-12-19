Han atacado a Alpine por el trato a Franco Colapinto en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Juan Manuel Fangio II, ex piloto, dijo lo siguiente en declaraciones publicadas por el periodista Darío Coronel sobre la situación que pasó el corredor argentino: "Es un piloto tremendamente talentoso, pero lógicamente siempre creo que a nivel equipo se necesita contención.

"No creo que él esté teniendo la misma contención que tuvo en Williams, en dónde los resultados que tuvo el año pasado llegaron inmediatamente y en este año le costó un poco más y que el auto, de pronto, nunca llegó a estar a la altura del anterior.

"Es una cosa que nos pasa, a todos los que alguna vez salimos del país a competir, es que de alguna manera, y sobre todos los sudamericanos, es que tenemos que demostrar.

"Es importante ensamblarse con el equipo para el que estás corriendo. En todo sentido. Porque no le pasa solo al piloto. Le pasa a los mecánicos, a los ingenieros y a todos.

"Para amalgamar un equipo yo creo que es fundamental el reconocimiento hacia el otro, la contención, la concentración en el área que te corresponde. Y eso lleva tiempo. Me parece que el hecho de tener un año por delante, eso le va a dar mucha tranquilidad y poder demostrar lo que realmente sabe", apuntó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

